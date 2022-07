MONOPOLI – Ultimo weekend libero per i calciatori del Monopoli. La truppa di Laterza si ritroverà lunedì mattina in città per dare il via al precampionato allo stadio Vito Simone Veneziani. Cinque giorni in Puglia e poi la partenza per Cascia, dove la squadra si allenerà fino al 13 agosto. Raggiungerà i suoi compagni e firmerà il suo contratto con la società biancoverde Mirko Drudi, difensore classe ’87 giunto da svincolato dopo l’esperienza a Pescara. Nel frattempo è ufficiale l’arrivo a titolo temporaneo dal Frosinone di Thomas Vettorel.Il portiere classe 2000 nativo di Feltre cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, ha disputato il campionato di Serie D con Pro Sesto e Savona, prima di approdare tra i professionisti con la maglia del Piacenza; a gennaio del 2021 è stato acquistato dal Frosinone e trasferito in prestito alla Carrarese, dove, nell’ultima stagione, ha collezionato ben 36 partite. Sfumata la pista che porta a Paolucci. Il centrocampista si legherà con un contratto triennale all’ambizioso Ancona.