Monopoli, Colombo: “Foggia? Gara diversa da quella di Coppa”

Foggia e Monopoli tornano ad affrontarsi dopo quasi un mese. Nel match valido per la Coppa Italia di Serie C, i biancoverdi riuscirono ad espugnare lo Zaccheria. Il tecnico del gabbiano, Alberto Colombo, si augura lo stesso epilogo per la sfida in programma domani, nella terza giornata di campionato. L’ex allenatore del Pescara, però, ha avvisato i suoi: “Mi aspetto una gara completamente diversa rispetto a quella disputata in Coppa Italia. Sarà un match di corsa e intensità, dove i padroni di casa cercheranno di alzare il ritmo fin dall’inizio. Cercheremo di non farci trovare impreparati sotto il punto di vista dell’approccio e della corsa”.

Disponibili: “Cascella e Fazio non rientrano tra i convocati, così come Valenti, il quale necessita ancora di un lavoro individuale per tornare in condizione. Il resto del gruppo è a disposizione, monitoriamo Vazquez ma partirà con la squadra”.

Sconfitta col Sorrento: “Abbiamo lavorato molto sulle risultanze negative derivate dalla gara col Sorrento, in particolare sulle difficoltà in fase di possesso e non possesso avute nel primo tempo. Nella ripresa, complice un cambio di atteggiamento, il match è cambiato. Le prime partite della stagione sono difficili da decifrare perché bisogna oliare i meccanismi e capire quale può essere il nucleo di giocatori in grado di trascinare il gruppo”.

Sostituto di Borello: “Con la sua partenza sono cambiati alcuni flussi di gioco. Dobbiamo variare sulla base delle caratteristiche a disposizione, senza fasciarci la testa. In quel ruolo abbiamo soluzioni come Bulevardi e Scipioni. Critiche? Le accetto ma alcune scelte col Sorrento sono state quasi obbligate. Viteritti, ad esempio, è stato costretto a giocare in quel ruolo per via dell’assenza di Scipioni e per l’indisponibilità di Angileri. IN attacco, invece, mi assumo la responsabilità di aver fatto giocare Grandolfo al posto di Yeboah”.

Coppia Miceli-Bizzotto: “Avevo dei dubbi ma domenica non ho visto grande difficoltà a livello individuale. Abbiamo avuto delle difficoltà a livello generale in fase difensiva, non esclusivamente della linea arretrata. Potevamo gestire meglio alcune situazioni ma non posso non far giocare Bizzotto perché si sta allenando benissimo”.

Bruschi: “Col Sorrento, è entrato portando verve e qualità. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti, ama lavorare sul centrosinistra ed è un giocatore di raccordo. Deve adeguarsi alla fase di non possesso ma domani può partire dall’inizio”.

Calvano: “Rispetto alla scorsa settimana, Simone ha lavorato di più con il gruppo e, vista la sua condizione, potrei anche decidere di schierarlo dall’inizio. Magari non resterà in campo novanta minuti ma ha più di un tempo nelle gambe. Calvano-De Risio-Battocchio insieme? Ho qualche dubbio, possono coesistere con il giusto equilibrio ma serve un giocatore con doti di inserimento”.

