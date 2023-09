FRANCAVILLA FONTANA – Si è spento nella notte all’età di 77 anni il preside Francesco Capobianco, già provveditore agli studi di Brindisi e storico dirigente scolastico del Liceo Classico Vincenzo Lilla di Francavilla Fontana. Il “preside”, autorevole eppure stimato e apprezzato da tutti, non è stato solo un brillante docente e un apprezzato educatore, ma ha anche incarnato il ruolo di “manager scolastico” moderno, al passo con i tempi e anzi precursore della didattica. Nonostante fosse in pensione da qualche anno, ha continuato fino alla fine a dedicare il suo tempo a studenti e studentesse, non lesinando mai consigli sugli studi e sul lavoro. Semplicemente, sulla vita, che lo storico preside, circondato dall’affetto dei suoi cari, ha amato sino alla fine.

