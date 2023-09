Mandrake e Lino Banfi nel “remake” social di “Vieni avanti Cretino”

BRINDISI – Dopo una notte bagorda, il marito della signora Maria si giustifica con la sua dolce metà raccontando che, in compagnia dell’amico Lino, è stato prima al cinema e poi in pizzeria. L’amico, però, è Lino Banfi e, per certi versi, si confermerà la spalla ideale. Almeno per l’ultimo sketch dell’influencer brindisino Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, che ha scritturato il popolare attore pugliese per una sorta di remake della popolare scena tratta dal film cult “Vieni avanti cretino”. Tutto girato a casa di Ninno, per una vera e propria ospitata nella serie “Imbarazzi” che sta mandando in delirio il popolo del web e i milioni di fan dei due artisti. Il video, che vi proponiamo in calce all’articolo, è come sempre tutto da ridere!

