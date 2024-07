Minacce a politici, ministro Piantedosi a Lecce

Matteo Piantedosi. ministro dell’Interno, sarà a Lecce sabato prossimo per presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione, convocata su richiesta del sindaco Adriana Poli Bortone, si terrà in prefettura. L’incontro è finalizzato a fare chiarezza sugli ultimi episodi di lettere minatorie ricevute da tre esponenti politici locali: il deputato Claudio Stefanazzi, l’assessore regionale Alessandro Delli Noci e l’ex assessora comunale Fabiana Cicirillo.

“Il ministro ha annunciato la sua presenza personale a Lecce per presiedere la riunione”, ha sottolineato Poli Bortone. “Ringrazio il governo per l’attenzione che sta dimostrando nei confronti della nostra città, dove è fondamentale garantire sicurezza, libertà e democrazia”.

