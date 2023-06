Meteo: In arrivo prima ondata di calore in Puglia e Basilicata

Arriva la prima ondata di calore dell’anno, ma le piogge non mancheranno al Nordest giovedì, e in Romagna sabato 24 giugno, con possibili allagamenti, ma nulla a che vedere con le recenti alluvioni. Conclusa la fase instabile che per due mesi, da metà aprile a metà giugno, ha prodotto una quantità eccezionale di pioggia, da lunedì 19 giugno si apre dunque una fase di bel tempo e caldo, che non sarà da record ma sarà di tutto rispetto, secondo gli esperti, per effetto dell’anticiclone africano.

Il termometro ‘scotterà’ soprattutto in Sardegna, dove all’inizio della prossima settimana si toccheranno i 40 gradi nelle zone interne. A metà settimana, poi, le temperature si alzeranno anche in Puglia e Basilicata ionica, con 33-37 gradi e punte anche superiori. Da giovedì, però, è previsto un cedimento dell’alta pressione a Nord, con temporali in alta Lombardia, nel Triveneto e in generale al Nordest, che farà abbassare le temperature a 27-30 gradi nei valori massimi. Al Sud e nelle isole maggiori, però, continuerà a fare caldo, con punte di 35 gradi.

Sabato sono previste piogge e un’attenuazione del caldo anche in Romagna: per questa zona devastata dal maltempo un mese fa, il rischio è di nuovi, ma molto più contenuti allagamenti, ma solo nelle zone in cui le reti di drenaggio sono ancora otturate da detriti e fango.

