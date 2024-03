Melfi, tappa del tour nazionale Ugl in occasione del 74° anniversario

Lunedì 11 marzo 2024 farà tappa a Melfi (Potenza) il tour dell’Ugl organizzato in occasione del 74° anniversario della Confederazione. #LavoroèPartecipAzione: partito da Roma, girerà l’Italia fino al 25 marzo. Venti in tutto le tappe.

A Melfi, il pullman dell’Ugl arriverà lunedì 11 alle 10:00 in Via S. Pietro, 1 presso l’Ex Biblioteca Comunale. Sarà presente il Segretario Generale, Paolo Capone, insieme al Segretario Regionale Florence Costanzo, i Segretari Territoriale Ugl Potenza e Matera, Giuseppe Palumbo e Pino Giordano, e alla classe dirigente del sindacato in Basilicata. Sarà l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di dare attuazione legislativa all’articolo 46 della Costituzione sul tema della collaborazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d’impresa.

#LavoroèPartecipAzione: un tema che sta particolarmente a cuore al sindacato Ugl. In un momento storico in cui risulta evidente l’acuirsi delle disparità sociali, l’Ugl propone di sottoscrivere un nuovo Patto per il Lavoro e di rivedere l’attuale modello di relazioni industriali, al fine di garantire un contributo più consapevole e più attivo dei lavoratori alle sorti delle imprese, favorendo l’attuazione del diritto costituzionalmente previsto dall’articolo 46 ma rimasto tuttora inattuato. Per la Basilicata, la città federiciana di Melfi sarà l’unica tappa del Pullman tour dell’UGL’ e si conclude il 25 marzo a Milano, data che coincide con il 74° anniversario dalla nascita del sindacato.

