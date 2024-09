Medici pugliesi, un’ora di sciopero contro le aggressioni

Antonio De Maria, segretario della Fimmg Puglia, ha espresso solidarietà personale e a nome di tutti i medici dell’associazione ai colleghi del Policlinico di Foggia, vittime di una violenza premeditata e pianificata. L’aggressione, avvenuta a pochi giorni di distanza da un altro episodio simile nella provincia di Brindisi, ha suscitato forte indignazione tra i professionisti della sanità.

In risposta, la Fimmg Puglia ha aderito all’iniziativa proposta dalla sezione di Foggia, che prevede un’ora di interruzione delle attività in tutti gli ambulatori, servizi e reparti. “È necessario far capire ai cittadini e alle istituzioni cosa potrebbe accadere se il personale sanitario, stanco di essere bersaglio di violenze, decidesse di abbandonare la sanità”, ha dichiarato De Maria.

Anche Nicola Calabrese, segretario della Fimmg Bari, ha espresso piena solidarietà ai colleghi foggiani e ha sottolineato l’importanza di partecipare a tutte le iniziative promosse da ordini e sindacati. “I medici di ogni settore – dai medici di famiglia agli ospedalieri, fino al pronto soccorso – sono uniti per ottenere condizioni lavorative che garantiscano sicurezza e dignità”, ha affermato Calabrese.

L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione su un problema crescente e a chiedere interventi concreti per la protezione del personale medico.

