Carmiano, Giancarlo Mazzotta:” Una sentenza che attesta la mia estraneità ad ogni cultura mafiosa”

Proprio in seguito alla condanna per concussione dell’ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta, è lo stesso cue con una nota commenta la sentenza: “Con l’odierna sentenza, il Tribunale di Lecce ha nettamente riconosciuto la mia assoluta estraneità rispetto a qualsiasi sodalizio criminale, escludendo l’aggravante mafiosa contestata dalla Procura di Lecce ed assolvendomi da tutte le principali accuse del c.d. processo “Cerchio”. Dopo che già il Giudice dell’udienza preliminare aveva escluso l’esistenza di indebite interferenze sull’assemblea della BCC in occasione delle elezioni del 2014, ecco che anche il Tribunale ha fatto giustizia di un infondato teorema accusatorio che per quasi dieci anni ha gettato discredito sulla mia reputazione di uomo, di imprenditore e di politico, con gravissime ripercussioni sulla mia vita personale, nonché sull’amministrazione del Comune di Carmiano e della Banca di Credito Cooperativo Terra d’Otranto.Non entro nel merito dell’unico episodio per cui è stata affermata la mia responsabilità, trattandosi di un fatto che neppure la Procura aveva connotato in termini mafiosi e che riguarda unicamente conflitti interpersonali animati da storiche inimicizie. Anche per tale episodio, su cui sono state del resto acquisite testimonianze molto discordanti proprio nel corso del processo, confido peraltro di fare chiarezza nel successivo giudizio di appello.Ciò che oggi conta è che torno finalmente ad essere un uomo libero dal peso di un’accusa gravissima ed infamante che non mi appartiene, e che vede finalmente riconosciuto non solo la mia lontananza dalla cultura mafiosa, ma anche il mio attivo impegno proprio nel contrasto della criminalità organizzata: un impegno che ha sempre contraddistinto la mia attività pubblica e privata, come dimostrano – oltre all’assoluzione odierna – anche le ultime vicende giudiziarie relative alle operazioni antimafia che stanno ristabilendo la verità, e che vedono Giancarlo Mazzotta come persone offesa.” scrive in una nota Giancarlo Mazzotta

