Un maxi incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 12 dicembre, intorno alle 18.30, sulla SS7 ter, nei pressi di Manduria in direzione San Pancrazio Salentino. Sono cinque le auto coinvolte: una Abarth, una Lancia, una Nissan, una Audi e una Bmw. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi, oltre a 5 feriti lievi.

Secondo le prime notizie la vittima, un quarantenne, viaggiava con la moglie e la figlia quindicenne, entrambe gravemente ferite.

Sul posto i Vigili del Fuoco a lavoro per estrarre le persone rimaste incastrate tra le lamiere. Presenti anche 5 ambulanze, Polizia di Stato e Locale, Carabinieri.

Traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni al km 41,500 in località Manduria (Taranto) comunica l’Anas.

Il traffico viene deviato, in loco, su viabilità secondaria

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

