Due incidenti in Acciaierie d’Italia, un ferito: spiegazioni dell’azienda

In relazione alle notizie diffuse durante la giornata, Acciaierie d’Italia specifica che l’incidente che ha coinvolto l’addetto al forno anodi della zona banda stagnata è stato causato dalla mancata utilizzazione degli occhiali di protezione richiesti per quel compito. L’azienda sta attualmente investigando per comprendere l’accaduto e adottare le misure necessarie.

Per quanto riguarda lo sganciamento di un rotolo da un’altezza inferiore al metro, Acciaierie d’Italia precisa che nessun operatore è stato coinvolto e non si sono verificati danni né al materiale né alle attrezzature. La gru coinvolta era stata sottoposta a tutte le necessarie verifiche tecniche.

