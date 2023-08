Maurodinoia: “Per iniziativa di Trenitalia e FSE il concerto dei Negroamaro a Galatina sarà raggiungibile mediante servizio TPL regionale”

“Ancora una volta in questa estate pugliese ricca di eventi il servizio TPL finanziato dalla Regione Puglia si offre come comoda alternativa all’auto privata ai pugliesi e ai turisti che vogliano godersi una manifestazione o uno spettacolo senza ulteriori pensieri”. L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, commenta così l’iniziativa presa dal Regionale di Trenitalia (official green carrier dell’evento) e Ferrovie del Sud Est (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS) di rinforzo dell’offerta ordinaria per raggiungere l’Aeroporto di Galatina (Lecce), dove il 12 agosto si esibiranno i Negroamaro con il loro spettacolo “N20 Back Home”.

Si tratta di 6 collegamenti integrati A/R (tre servizi straordinari treno+bus da Bari a Galatina nel pomeriggio e tre servizi bus+treno da Galatina a Bari in serata a fine spettacolo) che permetteranno a chi è in possesso del biglietto del concerto di partire da Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni e Brindisi e arrivare a Lecce in treno per proseguire il viaggio fino a Galatina a bordo di un bus Ferrovie del Sud Est. Per acquistare il biglietto integrato “treno+bus”, fino a esaurimento posti, basterà selezionare la stazione “Galatina N20 Negramaro” come destinazione.

“Il concerto dei Negroamaro sarà un grande evento, giustamente omaggiato dalle due aziende di trasporto con un treno e bus dalla livrea speciale dedicata alla band – ha aggiunto l’assessore -. Un evento che attirerà sicuramente tantissimo pubblico e la scelta di offrire specifici collegamenti integrati, supportata dalla Regione Puglia, contribuirà a qualificare l’offerta estiva di servizi pubblici sul nostro territorio oltre che a evitare disagi su strada, con l’intensificarsi del traffico e l’affannosa ricerca di un parcheggio.”

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp