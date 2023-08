Albania, boom di turisti. Il premier Rama: che differenze col 1991!

BARI – Da qualche tempo l’Albania è diventata una meta turistica molto gettonata, soprattutto dagli italiani: nuove località turistiche, cibo, mare e attrazioni interessanti. E soprattutto in questo 2023 in tanti stanno scoprendo lo stato situato dall’altra parte dell’Adriatico, partendo dai porti di Brindisi e Bari.

Situazione che non è sfuggita neppure al premier locale, Edi Rama, che con un post su Instagram ha fatto un raffronto tra il 1991 – anno degli sbarchi record sulle coste pugliesi di molti emigranti albanesi in cerca di un futuro migliore – e l’esodo al contrario, ma stavolta di turisti verso il suo paese. Per la serie: le cose cambiano…

