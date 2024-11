Matera, Torrisi: “Voglio una squadra feroce. Importante costruire mentalità vincente”

“Mi auguro di avere le prime risposte già domani. Ovviamente non ho la bacchetta magica ma speriamo di aver trasferito le nostre prime idee alla squadra”. Parla così, il tecnico Alfio Torrisi nella conferenza stampa pre partita.

“Affrontiamo una Palmese che sta facendo molto bene, è quinta in classifica e si trova in zona play off. A prescindere da questo, in settimana, abbiamo lavorato più sulle nostre idee che su quelle degli avversari. Dovremo fare così sia se ci troveremo di fronte la prima che l’ultima. Il modulo? Il nostro obiettivo è quello di mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio. Il 4-2-3-1 potrebbe essere una soluzione da adottare anche domani, non so se dall’inizio o a partita in corso”, continua il tecnico dei biancoazzurri.

Torrisi, poi, conclude: “Ho detto alla squadra che ammetto qualsiasi tipo di errore ma non quello dell’atteggiamento. Dobbiamo cominciare a creare una mentalità vincente che non si può basare solo sul risultato che deve essere una conseguenza. Mi aspetto un Matera feroce, perché è da lì che potremo cominciare a strutturare il nostro pensiero e modello di gioco”.

