Matera, Torrisi: “Squadra senza carattere e mentalità vincente”

“I fischi sono il giusto giudizio di una prestazione bruttissima e di un primo tempo inguardabile. Non abbiamo avuto fuoco dentro, cattiveria e voglia di vincere la partite. Giusto essere fischiati. Invece bisogna applaudire una tifoseria che per 98 minuti ci ha incitato. Noi non siamo degni di questo sostegno”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi nel post-partita del pareggio contro il Fasano di questo pomeriggio che ha deluso tutto l’ambiente biancoazzurro.

“Oggi c’è da chiedere scusa per quello che è stato l’approccio del primo tempo. Si è vista una squadra senza attributi. Nel secondo tempo, invece, abbiamo invertito la rotta. Abbiamo fatto 10-15 minuti più frizzanti, abbiamo preso anche un palo ed una traversa. Però, non basta perché oltre queste due situazioni di conclusioni in porta della mia squadra non ne ricordo. Abbiamo pareggiato con un avversario modesto, massimo rispetto per il Fasano. Però, se non vinciamo queste partite contro chi dobbiamo vincere? Per quello che si è visto in campo dovevamo fare di più. Oggi ho visto un Matera che con questo atteggiamento non avrebbe vinto nemmeno contro una squadra di Prima Categoria”, continua il tecnico dei biancoazzurri nella disamina del match.

Due punti in due partite per la gestione Torrisi: “È troppo presto per fare dei bilanci. La mia gestione non è sicuramente giudicabile in una sola settimana. Abbiamo fatto due punti in due partite. Contro la Palmese abbiamo ottenuto un punto importante, contro una squadra quinta in classifica in quello che possiamo considerare uno scontro diretto. Oggi meno. Anche se dobbiamo guardare anche la classifica che resta molto corta, siamo tutti lì. Abbiamo visto anche molte squadre lassù hanno perso punti. Per questo dobbiamo sbrigarci nell’invertire la rotta”.

Torrisi, consapevole che la strada resta in salita guarda fiducioso al futuro: “C’è tanto da fare, ma il presidente mi ha chiamato per questo. Lo dico con un pizzico di presunzione: il Matera lotterà fino alla fine per le prime posizioni. La classifica è corta e lavoreremo per migliorare sotto tutti i punti di vista. Sono certo che daremo soddisfazioni a tifosi e società”.

