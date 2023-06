MATERA – Grazie alla collaborazione degli artigiani Giuseppe e Vincenzo Rizzi, sono state apposte nuove targhe sotto i busti dei materani illustri (Ettore Stella, Egidio Romualdo Duni, Carlo Levi e Luigi Guerricchio), da loro realizzati nella villa comunale “Unità d’Italia”. Ne dà notizia il sindaco, Domenico Bennardi, rilevando che la sostituzione si è resa necessaria per i danni arrecati dai vandali. “Colgo l’occasione -commenta il sindaco- per rinnovare l’appello al rispetto di queste installazioni e di questi luoghi, che sono di tutti. Queste targhe sono più resistenti di quelle precedenti, ma nulla può resistere alla brutalità del vandalismo. Questo luogo deve essere un’oasi di pace e gioco per i bambini -conclude Bennardi- le targhe ed i busti devono servire agli adulti per raccontare ai più piccoli la storia di questi materani illustri, quindi rispettiamoli”. Il sindaco ha anche chiesto di intensificare i controlli della polizia locale su tutto il perimetro della villa comunale.

