Il lucano Antonio Calbi nominato direttore dell’istituto italiano di Cultura di Parigi

“Esprimo grande soddisfazione per la nomina di Antonio Calbi a direttore dell’istituto italiano di Cultura di Parigi, ente del ministero degli Affari Esteri incaricato di promuovere la lingua e la cultura italiana. Un prestigioso ruolo che Calbi, lucano di origine, sono sicuro ricoprirà con dedizione e competenza, frutto di una straordinaria esperienza professionale in ambito culturale, per rinsaldare i legami culturali fra i due Paesi. Buon lavoro”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

