Matera, nuove corse per Cava del sole e Parco chiese rupestri

MATERA – L’Amministrazione comunale, con l’assessorato alla Mobilità urbana, ha riavviato dal prossimo 6 ottobre la linea speciale di bus per Cava del sole “David Sassoli” e il Parco delle chiese rupestri, che sarà operativa in tutti i fine settimana fino al 3 novembre. Ne danno notizia il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore alla Mobilità Marina Bianchi. Il servizio sarà attivo nelle giornate di: 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 – 27 ottobre e 1 – 2 e 3 novembre, osservando il seguente programma di esercizio: 6- 12- 13- 19- 20- 26 ottobre ogni 60 minuti con partenza della prima corsa alle ore 10 da piazza San Pietro Caveoso e ultima alle ore 12.30 dal Belvedere. Termine corsa alle ore 12.45 in via Moro, sospensione dalle ore 12.45 alle ore 15, quando riparte la prima corsa da piazza S. Pietro Caveoso, con ultima alle ore 18.30 dal Belvedere. Termine corsa alle ore 18.45 in via Moro. Nei giorni 27 ottobre e 1- 2 e 3 novembre partenza ogni ora con prima corsa alle ore 10 da piazza San Pietro Caveoso e ultima alle ore 12.30 dal Belvedere. Termine corsa alle ore 12.45 in via Moro, sospensione dalle ore 12.45 alle ore 15, quando riparte la prima corsa da piazza S. Pietro Caveoso e ultima corsa ore 17.30 dal Belvedere. Termine corsa ore 17.45 in via Moro. «Abbiamo voluto creare questa linea speciale -commentano Bennardi e Bianchi- per agevolare soprattutto i turisti (oltre ovviamente ai residenti) che affollano in questi giorni la città, oltre ai suoi luoghi naturalistici e artistici di pregio».

