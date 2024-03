Matera, non si ferma ad alt e sperona auto Polizia: arrestato

La Polizia di Matera ha arrestato un 45enne materano, pregiudicato, per resistenza, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

I fatti risalgono alla notte del 14 dicembre del 2023, quando un’auto di grossa cilindrata venne fermata per un controllo da una volante nei pressi di un bar di Matera. Dopo aver finto di essere collaborativo, l’uomo ha improvvisamente ingranato la retromarcia colpendo con lo sportello i due agenti che gli si erano avvicinati, per poi darsi alla fuga.

Seppur leggermente contusi, i due poliziotti hanno cominciato a inseguire l’uomo, che percorreva a velocità sostenuta le vie della città ignorando semafori, attraversamenti pedonali e altri utenti della strada. Una seconda volante è accorsa in aiuto riuscendo a intercettare il veicolo in fuga, che però non ha esitato a speronarla mettendola fuori uso. I quattro agenti sono stati così costretti a desistere dall’inseguimento e a fare ricorso alle cure in Pronto Soccorso.

La Squadra Mobile di Matera ha avviato una serie di accertamenti ricostruendo gli spostamenti dell’auto rintracciandola a Napoli. Con la collaborazione della Polizia partenopea, l’uomo è stato identificato a bordo della stessa auto, che riportava i segni dell’impatto avuto durante l’inseguimento.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare 40mila euro in contanti, poi restituiti avendone dimostrato l’arrestato la provenienza non illecita, 2 pistole scacciacani con una fondina artigianale, oltre a diverse munizioni cal. 357 magnum e cal. 9×21, di cui una con ogiva forata per aumentarne la potenzialità. Gli elementi raccolti dalla Polizia hanno portato all’arresto del 45enne.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author