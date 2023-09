Matera: alla guida senza patente, si schianta e muore

Un 17enne di Tinchi (frazione di Pisticci, Matera) è morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto alle 3.00 di giovedì 21 settembre in via Pozzitello, a Pisticci. Pur senza patente, il 17enne era alla guida di una Panda che, per cause in fase di accertamento, è finita fuori strada concludendo la sua corsa contro un albero. Nell’impatto, il ragazzo è deceduto sul colpo, mentre il passeggero che viaggiava al suo fianco, un 18enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Policoro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tinchi, che hanno estratto i due dall’abitacolo, i Carabinieri e i sanitari del 118.

