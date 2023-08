A partire da Lunedì 4 settembre l’Osservatorio per la Bellezza terrà una serie di incontri sulla bozza del PUG. Complessivamente saranno 7 incontri con organizzazioni di categoria, sindacati, associazioni culturali, associazioni ambientaliste, società e associazioni sportive, comitati e sindaci dei comuni confinanti, per un totale di oltre 100 realtà rappresentative della città e del territorio e 5 sindaci, a cui si aggiungono i cittadini ai quali è dedicato l’incontro conclusivo dell’8 settembre.

Il calendario è stato pianificato dall’Osservatorio con l’obiettivo di avviare una fase di ampia concertazione e partecipazione civica per giungere ad una proposta condivisa di PUG da sottoporre in tempi brevi al Consiglio Comunale.

Gli incontri sono i seguenti:

Lunedì 4 settembre – ore 17,30 Palazzo Ducale sala multimediale Pianelle – con Confagricoltura, Coldiretti Puglia, Confederazione Italiana Agricoltori, Associazione Regionale Allevatori Della Puglia – TA, Associazione Del Distretto Urbano Del Commercio, Soc. Martina Artemoda Scarl, Codacons Taranto, C.C.I.A.A. Taranto, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato Puglia, Ance, Gruppo Ho.Re.Ca. Mf Aps, Cgil – Cisl – Italuil.

Martedì 5 settembre – ore 17,30 Palazzo Ducale sala multimediale Pianelle – con Associazione Gruppo Umanesimo Della Pietra, Associazione Ecomuseale di Valle D’Itria, WWF Trulli e Gravine – Martina Franca, WWF Monte Sant’Elia, Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu, Associazione Regionale Terra Nostra, Fondo per l’Ambiente Italiano – Delegazione di Taranto, Federazione Italiana della Caccia – Taranto, Societas Herpetologica Italica, Italcaccia Taranto, Federazione Speleologica Pugliese, Gruppo Speleologico Martinese, Legambiente Valle d’Itria, Micologica Naturalistica “Le IFE”, Centro Speleologico dell’Alto Salento.

Mercoledì 6 settembre – ore 10,00 Palazzo Ducale sala multimediale Pianelle – con i Sindaci dei Comuni di Locorotondo, Cisternino, Ostuni, Alberobello e Ceglie Messapica.

Mercoledì 6 settembre – ore 17,30 sala multimediale Pianelle – con i rappresentanti del Comitato Cittadini “San Paolo Attiva” e dell’associazione ASTREA.

Giovedì 7 settembre – ore 17,30 sala multimediale Pianelle – con Istituto Nazionale di Urbanistica – Puglia, Collettivo 080, Associazione Asterisco, Comitato Centro Storico, Proloco Martina Franca, Riflessi d’Arte, Events & Promotions, Amici della Franca Martina, Croce Rossa Italiana, Circolo Culturale Salvador Allende, Artemozioni, Arca Promoter, Angeli Dei Randagi, Club Service Rotary Club Martina Franca, Armonie d’Itria, Accademia d’a Cutezze,Terra Martinae Del Castrum Vetus, Castrum Martinae, Alla Corte di Filippo D’Angiò, #Librierranti, Incontri, Teatri&Culture, Teatrovocantando, Martinesi.it, Upward Pensieri Persone Progetti, Bounce, Camper Club Valle d’Itria In Movimento, Programma Comune, Ascolto Amico, Creativa, Carumello A.P.S., Voci Di Scena, Arca Promoter, Valle d’Itria, Centro Fusione Sport-Musica-Spettacolo, Magica Valle d’Itria, Terra Martinae del Castrum Vetus.

Venerdì 8 settembre – ore 10,00 sala multimediale Pianelle – Asd La Palestra, Fgi Taranto (Martina Franca), Asd Amatori Volley Martina 2020, Asd Volleyball Martina, Asd Scuola Basket Martinese, Ssd Unika Fitness Club, Asd Arcieri Valle d’Itria, As San Paolo, Asd Freeride Watersport, Asd Newgen Basket, Asd Pgs Martina Sprint, Asd Nisen, Ad Polisportiva Arci Martina, Albatros Sporting Club – Triathlon Valle d’Itria Albatros Team, Odv Social Point, Asd Valle D’itria Rugby, Ssd Moving Club, Asd Itria Football Club, Asd Martina Calcio, Asd Polisportiva Basket Martina, Asd Martina Franca Running, Asd Butterfly Dance Academy, Asd Tyche, Asd Martina Academy, Asd Wellness Project, Asd Taekwondo Mansè, Asd Red Boys Martina Franca, Asd Fiore d’Oro, Asd Tennis Tavolo Olimpia Martina, Asd Futura Martina, Mmtb Martina Franca, Asd Alegria, Ssd Timefit, Asd Volley Club Martina Franca, Bvf Beach Volley Martina, Pallavolo Martina.

Venerdì 8 settembre – ore 17,30 piazza XX Settembre o Sala Consiliare in caso di condizioni meteo avverse – incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza e a ulteriori stakeholders.

Quella che inizierà lunedì è un’ulteriore fase di partecipazione che si aggiunge alla fase delle osservazioni e delle consultazioni previste nell’ambito del procedimento dell’importante strumento di pianificazione territoriale. Segue il lavoro svolto dall’Osservatorio, che da aprile a giugno scorso ha tenuto una serie di incontri tematici, e consentirà ai partecipanti di avanzare proposte.

“E’ importante far raggiungere un livello di consapevolezza elevato sulla necessità di dotare la nostra Città di uno strumento di pianificazione che manca da troppo tempo, la cui assenza ha bloccato per decenni lo sviluppo economico e culturale della nostra comunità. Il nostro obiettivo – ha spiegato il Sindaco e Assessore all’Urbanistica Gianfranco Palmisano – è quello di mettere a disposizione della Città un Piano che garantisca e incentivi la bellezza del nostro territorio. Vogliamo spiegare ai cittadini in maniera semplice uno strumento complesso che solitamente è un argomento per addetti ai lavori, poiché riteniamo che mai come in questo momento sia necessario un ampio coinvolgimento nel processo di elaborazione del Pug. Vogliamo che anche loro partecipino alle scelte strategiche che riguardano il futuro del nostro territorio. Questo per noi significa elaborare un Pug partecipato e condiviso. Il nostro territorio non può più attendere, dunque faccio appello al senso di responsabilità di tutti, perché il cambiamento passa da ognuno di noi”.

L’Osservatorio per la Bellezza istituito dalla Giunta il 23 dicembre 2022, presieduto dal Sindaco e Assessore all’Urbanistica Gianfranco Palmisano, vede al suo interno i consiglieri comunali della VII Commissione consiliare all’Urbanistica, il presidente Donato Bufano e i componenti Francesco Guarini (delegato Concertazione Tavolo sull’Osservatorio per la Bellezza – PUG) Valentina Lenoci, Mauro Bello e Nicola Gallone, i dirigenti dei Settori Urbanistica ingegnere Lorenzo Lacorte, Lavori Pubblici ingegnere Daniele Sgaramella, SUE e SUAP ingegnere Mina Ligorio delegata dai dirigenti dei rispettivi uffici e i delegati degli ordini professionali, l’Ordine degli Ingegneri il consigliere ing. Paolo Iudici, l’Ordine degli Architetti il presidente arch. Paolo Bruni, l’Ordine degli Agronomi e dei dottori Forestali la consigliera dott.ssa Annamaria Castellaneta, l’Ordine dei Geologi il dott. Gianfranco Moro, il Collegio dei Geometri il consigliere geom. Alfredo Punzi e il Collegio dei Periti Agrari il p.a. Cosimo Scialpi.

