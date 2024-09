Martina, picchia madre e fratellino: 17enne in comunità

Un ragazzo di 17 anni è stato trasferito in una comunità di recupero per minori dopo la denuncia presentata dalla madre. I carabinieri della provincia di Taranto hanno eseguito la misura cautelare con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La madre, esasperata dalle continue aggressioni del figlio, si è rivolta alle forze dell’ordine per chiedere aiuto. Secondo le indagini, il giovane avrebbe più volte aggredito la madre e il fratellino con cui viveva, sia verbalmente che fisicamente, provocando ferite e contusioni.

La Procura per i minori di Taranto ha disposto il suo collocamento in comunità per garantire la sicurezza delle vittime.

