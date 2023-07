Un riconoscimento per le personalità che si sono distinte per il loro impegno, in un’accezione quanto mai ampia, a favore del dialogo tra i paesi del Mediterraneo, rappresentando così anche un esempio per le nuove generazioni di quei valori morali, di etica e di pensiero, fondamentali per lo sviluppo di una società più equa e più giusta.

Con questa finalità il Gran Priorato di Puglia del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta O.S.J. organizza, in collaborazione con Ba.Se. 24, la prima edizione del Premio “EuroMed International – OSJ Malta”.

La cerimonia di premiazione si terrà, nella splendida cornice di Palazzo Ducale di Martina Franca, alle ore 18.30 di venerdì 7 luglio (ingresso su invito – info Tel. 080.5678981); l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Martina Franca, dell’OSJ MALTA, dell’OMSA Osservatorio Mondiale Salute Alimentazione.

Aprendo la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, tenutasi a Palazzo Ducale, Carlo Dilonardo, Assessore alla Creatività con deleghe ad Attività Culturali, Spettacolo, Politiche educative e formative, Trasporto Scolastico, ha spiegato che «l’Amministrazione comunale non poteva non patrocinare e ospitare questa manifestazione di ampio respiro che farà giungere a Martina Franca numerose personalità distintesi nei loro settori, che rientra perciò nella nostra mission che prevede anche la valorizzazione di quelle eccellenze, in questo caso persone, ma non solo, che contribuiscono allo sviluppo della comunità».

Il Premio è stato illustrato da Antonio Pepe, Gran Priore di Puglia e Consigliere Personale del Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta O.S.J.

«Saranno una trentina i premiati, personalità che abbiamo individuato – ha detto Antonio Pepe – tra quelle che più si sono distinte per il loro impegno a favore del dialogo tra i Paesi del Mediterraneo, ognuno in un modo diverso e in situazioni differenti. Non c’è un campo o un settore specifico, solo l’idea che questi possano contribuire alla missione del nostro Ordine cavalleresco: costruire “ponti” che uniscano i paesi del Mediterraneo creando occasioni di confronto e di sviluppo condiviso e partecipato. Non a caso Malta, dove è ubicata la nostra sede, è storicamente al centro del bacino mediterraneo, momento di unione e sintesi tra culture e mondi che possono sembrare distanti, ma che tali non sono».

«Infatti i premiati – ha poi annunciato il Gran Priore Antonio Pepe – faranno parte del nostro costituendo Osservatorio per il Mediterraneo, un organismo che organizzerà nei Paesi Mediterranei eventi che promuoveranno da un lato la tutela dei diritti dei cittadini, da un altro lo sviluppo delle imprese che creano ricchezza. Così premieremo esponenti del mondo accademico e dello spettacolo, politici, imprenditori, leader di associazioni datoriali e di categoria, magistrati e professionisti, con l’auspicio che possano iniziare a dialogare tra loro. È quello che fa da secoli il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta O.S.J.».

