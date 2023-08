È stato consegnato il primo lotto dei lavori di ristrutturazione e di completamento dello stadio in zona Pergolo. L’intervento consentirà di recuperare, mettere a norma e rendere fruibile l’impianto sportivo. Nello specifico, saranno recuperate le gradinate est e ovest, con tutti i servizi annessi, il campo di calcio a 11 sarà realizzato in erba sintetica e sarà rifatta la pista di atletica leggera che potrà ospitare competizioni agonistiche delle varie specialità riconosciute da CONI e FIDAL, saranno ristrutturati gli spogliatoi e i servizi igienici, sarà realizzata una sala stampa e saranno eliminate le barriere architettoniche.

Le opere dell’importo di 3.307.000 euro, compresi gli oneri per la sicurezza, saranno realizzate in due anni. L’intervento è stato in gran parte finanziato con risorse comunali. Mentre la restante parte 500 mila euro) è stata finanziata dal bando “Sport e periferie”.

Questa mattina, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Nunzia Convertini, i tecnici del Comune, il RUP e dirigente del Settore Lavori Pubblici ingegnere Daniele Sgaramella e il direttore dei lavori, hanno consegnato i lavori alla ditta Dicataldo Sabino di Barletta che si è aggiudicata l’appalto integrato.

Nel corso del sopralluogo all’interno dell’impianto sportivo è stata effettuata una verifica dello stato dei luoghi e un esame congiunto degli aspetti tecnici dei lavori che saranno eseguiti.

“Si tratta di un intervento importante per l’impiantistica sportiva della Città e per il polo sportivo del Pergolo. Questo primo lotto dei lavori ci consentirà di completare quest’opera e metterla a disposizione di atleti e società sportive oltre che per il calcio anche per altre discipline, come l’atletica. Il primo lotto rappresenta solo l’inizio di una rigenerazione complessiva dell’area che si completerà con il secondo lotto per il quale abbiamo ottenuto i fondi del PNRR che ci consentiranno di effettuare gli interventi anche sull’area circostante”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Nunzia Convertini.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp