Martina Franca. Lavori per la sicurezza di strade e marciapiedi

Continuano i lavori per rendere più sicure le strade del centro urbano, soprattutto per la circolazione di bici, moto e monopattini, oltre che per i pedoni e le auto. Gli interventi di ripristino del manto stradale sono in corso in questi giorni su alcuni tratti di via Alberobello e via Sallustio e successivamente proseguiranno in via Francesco Zito. In precedenza, sono state sottoposte a lavori di sistemazione – per eliminare situazioni di pericolosità – via Alcide De Gasperi, via dello Stadio, via Valle d’Itria e corso Italia.

Gli interventi sono stati avviati in seguito ad un lavoro di ricognizione effettuato dai tecnici del Settore Lavori Pubblici per le arterie stradali che presentano avvallamenti, buche e stato dell’asfalto con potenziali rischi che, quindi, richiede un immediato ripristino.

Proseguono anche i lavori di manutenzione straordinaria per rendere più sicuri i marciapiedi, questi ultimi finanziati da fondi del Ministero dell’Interno che il Comune di Martina si è aggiudicato per il 2023. In questi giorni il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione dei cordoli – anche nell’area del mercato settimanale – vengono effettuati nella zona compresa fra le vie Decio Raggi, Giuseppe Di Giuseppe, Armando Micoli e Giulio Recupero.

Le zone sulle quali intervenire sono state individuate dagli uffici del Settore Lavori Pubblici anche un seguito alle segnalazioni giunte dai cittadini e dal Comando della Polizia Locale.

