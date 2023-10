Martina Franca: l’associazione Horeca al TTG Travel Experience

L’associazione Horeca Martina Franca partecipa al TTG Travel Experience, una delle più importanti fiere internazionali del turismo.

Anche quest’anno, col sostegno dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Attività Produttive – l’associazione è presente a Rimini per promuovere le bellezze di Martina e della Valle d’Itria, prelibatezze e sapori tipici, per raccontare l’identità del nostro territorio e le emozioni che è capace di suscitare, conquistando i suoi visitatori italiani e stranieri.

Il TTG Travel Experience vede la partecipazione di 2.700 brand espositori, mille buyer esteri dei quali il 58% proveniente dall’Europa e il 42% dal resto del mondo. La 60esima edizione è iniziata giovedì 11 si conclude oggi 13 ottobre.

“In considerazione dell’importanza del TTG Travel Experience e della presenza di numerosissimi buyer italiani e stranieri, come Amministrazione comunale – ha sottolineato l’Assessore alle Attività Produttive Roberto Ruggieri – abbiamo voluto sostenere concretamente la partecipazione dell’associazione Horeca. Per la crescita del settore turistico è di fondamentale importanza la sinergia fra istituzioni e associazioni che si impegnano per promuovere il nostro territorio, come Horeca, che ringrazio per il lavoro di preparazione e di questi tre giorni di presenza in fiera”.

