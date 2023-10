Martina Franca: la prima volta della festa della Santa Famiglia

In tempi in cui la famiglia appare fondamento essenziale per la società, a Martina Franca la Santa Famiglia sarà festeggiata per la prima volta dalla omonima parrocchia guidata da mons. Pasquale Morelli con quattro giornate dense di iniziative.

“All’inizio del nuovo anno pastorale – spiega mons. Pasquale Morelli – vogliamo mettere il cammino di fede della nostra comunità e di tutte le famiglie della nostra città di Martina sotto il patrocinio di Gesù, Giuseppe e Maria. L’alleanza di amore e fedeltà di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il principio che dà forma ad ogni famiglia e la rende capace di affrontare meglio le vicissitudini della vita e della storia. Su questo fondamento ogni famiglia, pur nella sua debolezza, può diventare una luce nel mondo offrendo, come la Santa Famiglia, speranza e coraggio nel cammino della vita”.

Il programma religioso prevede il triduo dal 19 al 21 ottobre, con la recita del Santo Rosario meditato (ore 18) seguito dalla santa messa (ore 18.30). La celebrazione eucaristica sarà caratterizzata ogni sera da momenti significativi. l’accensione della lampada da parte del Comitato (19 ottobre), l’offerta dell’incenso alla Santa Famiglia da parte dei commercianti (20 ottobre) e la benedizione delle famiglie (21 ottobre).

Il culmine sarà raggiunto domenica 22 , festa della Santa Famiglia, con la benedizione degli ammalati dell’Unitalsi (ore 10) e la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo mons. Ciro Miniero (ore 11.15); in serata (ore 17.30) si terrà la processione per le vie del paese con il venerato simulacro della Santa Famiglia, accompagnata dalla banda musicale “Armonie d’Itria”. A conclusione, la santa messa solenne (ore 19) che sarà presieduta dal parroco mons. Pasquale Morelli, animata dal coro parrocchiale diretto dal m° Angela Lacarbonara.

Questi giorni rappresentano un’occasione unica per avvicinarsi alla spiritualità, per rafforzare il senso di comunità e celebrare la famiglia nel suo insieme. Ma non sarà solo un momento di preghiera in quanto la spiritualità si intreccerà con cultura ed arte con spettacoli sul piazzale antistante la chiesa, nella cornice delle luminarie. Infatti la serata di sabato (ore 20) il pubblico verrà incantato dalle note del famoso violinista Francesco Greco con il suo “Ensemble” mentre la domenica sera (ore 20.30) una cover eseguirà le indimenticabili melodie di Claudio Baglioni.

