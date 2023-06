A soli due giorni di distanza dal corteo “Se toccano una rispondiamo tutte” in memoria di Giulia Tramontano e di tutte le donne vittime di femminicidio e che ha riscosso una eccezionale partecipazione di cittadine e cittadini che hanno attraversato le strade di Martina Franca al grido “Ci vogliamo vive”, continua l’impegno di sensibilizzazione e informazione del Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio con un nuovo appuntamento.

Giovedì 29 giugno, h. 18.30, presso il Salotto Cinese del Palazzo Ducale di Martina Franca, si svolgerà, infatti, l’incontro pubblico “La Giudice” con Paola Di Nicola Travaglini, una delle magistrate italiane più esperte nella lotta alla violenza di genere, che porterà la sua testimonianza di donna e giudice inserita lavorativamente in un mondo, quello delle istituzioni del diritto, che resta ancora oggi profondamente maschilista.

Linguaggio, pregiudizi sessisti, dentro e fuori i tribunali e soprattutto l’identità delle donne in magistratura sono al centro di questo appuntamento, in cui si avrà l’opportunità di ascoltare la storia di una giudice da sempre in prima fila per i diritti delle donne.

