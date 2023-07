Martina Franca: all’asta 41 immobili comunali

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Martina l’avviso pubblico per l’asta degli immobili comunali.

Complessivamente 41 immobili, fra cui 22 ex scuole rurali sparse nell’agro, alcuni trulli e abitazioni ubicate nel centro storico saranno vendute in un’asta che si terrà il 28 settembre 2023 alle ore 10.00 negli uffici del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune.

Le offerte dovranno essere presentate al Comune entro le ore 12.00 del giorno 14 settembre 2023. L’avviso pubblico, l’istanza di partecipazione, la documentazione necessaria e l’elenco degli immobili sono disponibili sul sito del Comune, al seguente link: https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1067407_876_1.html

“L’asta rientra in una più ampia azione di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio, Vicesindaco Nunzia Convertini – alla quale stiamo lavorando come Amministrazione. Nei mesi scorsi abbiamo predisposto in Giunta il piano delle alienazioni e valorizzazioni che è stato approvato dal Consiglio. I proventi che saranno ricavati dalla vendita saranno utilizzati per interventi di investimento necessari per la cura del patrimonio dell’ente”.

