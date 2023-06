Roma, Sen. Marti : “Agevolazioni fiscali e semplificazione per facilitare fruizione opere, presentato ddl”

Roma- Si è tenuta in mattinata una conferenza stampa durante la quale il senatore Roberto Marti, senatore Pugliese e presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, ha illustrato tutte le agevolazioni fiscali e semplificazione, inserite nel DDL, utili per facilitare la fruizione di opere “Come Lega abbiamo presentato un disegno di Legge, a mia prima firma, sulle agevolazioni fiscali e la semplificazione per le opere d’arte.

Il commercio dell’arte è un settore strategico per il nostro Paese. L’impatto economico annuale generato dal settore ammonta a 3,78 miliardi di euro, con risvolti occupazionali per circa 36.000 lavoratori. Il provvedimento si pone l’obiettivo di rilanciare l’ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell’arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei anche incidendo sul taglio dell’IVA. Rafforzare con l’aliquota ridotta questi beni culturali consentirebbe una loro maggiore fruizione e, naturalmente, un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti.

L’auspicio, adesso, è che si proceda velocemente l’iter in Parlamento per la sua attuazione.

È interesse nazionale che la filiera dell’arte nella sua funzione culturale e di attrattore turistico ed economico possa dare maggiore forza e competitività all’Italia nel mondo”, spiega il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, a margine della conferenza stampa sul ddl sulle agevolazioni fiscali e semplificazione per i beni culturali di cui è primo firmatario.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

