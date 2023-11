Margherita di Savoia: rapinò ufficio postale, arrestato

Un 36enne originario di Manfredonia (Foggia), ma residente a Margherita di Savoia (Bat), è stato arrestato dai Carabinieri perché considerato l’autore della rapina ai danni dell’ufficio postale di Margherita, avvenuta il 21 agosto scorso.

Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Foggia, nel pomeriggio l’uomo avrebbe fatto irruzione nella sede delle Poste armato di coltello e, dopo aver minacciato clienti e impiegati, sarebbe riuscito a portare via i contanti presenti in cassa, pari a circa 3mila euro, per poi fuggire a piedi.

L’ascolto dei testimoni, che hanno fornito la descrizione dell’uomo, e l’analisi delle immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona hanno consentito ai militari di identificare il 36enne, che non ha precedenti penali né di polizia e che ora si trova in carcere.

