Manfredonia, archiviato il ritiro. Testa al Gravina in Coppa Italia

I sei gol contro l’Atessa, formazione abruzzese di Promozione, hanno chiuso il ritiro del Manfredonia a Fara San Martino. Dieci giorni per amalgamare un gruppo non del tutto nuovo, viste le forti basi provenienti dalla passata stagione, ma che, nelle idee del club, dovrà rivelarsi una spina nel fianco per le big del prossimo Girone H. Bilancio finora più che positivo per mister Cinque a poco più di una settimana dal primo impegno ufficiale, sul campo del Gravina nel turno preliminare di Coppa Italia.

