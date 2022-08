Da Nord a Sud, la Puglia è sferzata dal brutto tempo. Cielo grigio, nuvole cariche d’acqua, tuoni e fulmini fanno da sfondo a una giornata dai contorni quasi autunnali. In alcune zone, soprattutto nel brindisino, vere e proprie bombe d’acqua hanno provocato disagi e allagamenti, come a Erchie. Segnalati anche forti temporali con grandine nel fog Le previsioni non promettono nulla di buono per le prossime ore: precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, anche se l’allerta gialla è stata estesa a tutta la Regione. (Foto tratte da Meteo Puglia canale whatsapp)