Condividi su...

Linkedin email

In preparazione della manifestazione sulla sanità del prossimo 19 novembre, le segreterie lucane di Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato due giorni di volantinaggio davanti i principali ospedali regionali per sensibilizzare l’opinione pubblica e presentare le proposte per il rilancio del sistema sanitario della Basilicata.