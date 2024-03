Mafia Bari, Emiliano: ‘Commosso da vicinanza della Puglia’

“Abbiamo festeggiato quello che la Puglia è diventata in questi venti anni e quando si fa festa, si difende tutto ciò a cui si tiene. Noi teniamo a questa città, alle volte invidiata. In questo momento di difficoltà, tutte le città della Puglia sono venute qui a dare una mano a Bari. Sono commosso da tutto questo. Tantissimi i pullman giunti da Lecce, da Foggia. Questo vuol dire che qualche cosa evidentemente l’abbiamo trasmessa a queste persone. Chi sta cercando di rovinare un lavoro così lungo, così difficile, non sa evidentemente quanto è costato. Scusatemi, non mi era mai successo di stare così. Però ho il cuore leggero. Ho il cuore felice. E ho tutta la forza per fare il mio dovere come tutti i pugliesi. Quindi andremo in fondo a questa storia la chiariremo e continueremo il nostro cammino”. Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, durante la manifestazione “Giù le mani da Bari”, in segno di solidarietà nei confronti del sindaco Decaro dopo la decisione del ministro Piantedosi di inviare una commissione per valutare eventuali infiltrazioni mafioso nel comune di Bari.

