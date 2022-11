Condividi su...

Linkedin email

LECCE – Uno spettacolo teatrale e un libro per far arrivare ai giovani un messaggio importante di contrasto ad ogni forma di bullismo. Sono le novità promosse da MaBasta, il Movimento antibullismo animato da studenti adolescenti guidato dal 21enne Mirko Cazzato, presentate all’Open space di Palazzo Carafa. La rappresentazione ”Il sogno di Mirko” dal 21 novembre inizierà un tour in diverse province di Lecce e Brindisi e ha già visto l’adesione di numerose scuole. Il libro, è invece la traduzione de “Lo strano diario di una ex bulla” dell’autrice americana Trudy Ludwig e, grazie alla collaborazione di MaBasta, è stato ora tradotto in italiano dalla docente Elisabetta D’Errico.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts