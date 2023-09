Lizzano: furto energia elettrica, denunciata titolare di un bar

I poliziotti del Commissariato Borgo di Taranto sono stati impegnati, insieme al personale di Enel Distribuzione, in controlli ad attività commerciali per la verifica di eventuali irregolarità nei sistemi di fornitura di energia elettrica accertando un allaccio abusivo alla rete elettrica in un bar di Lizzano.

L’esercizio commerciale si sarebbe allacciato direttamente alla rete elettrica dell’ENEL, mentre il relativo contratto di fornitura risultava cessato da tempo.

I tecnici specializzati hanno provveduto, pertanto, a rimuovere il dispositivo fraudolento denunciando la titolare del bar per furto aggravato di energia elettrica. Si stima che il danno causato al gestore si aggiri intorno ai 90.000 euro.

All’interno del bar, inoltre, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di una donna che svolgeva attività lavorativa in piena autonomia senza essere stata regolarmente assunta. Per tali motivi sono in corso ulteriori indagini presso l’INPS e l’Ispettorato del Lavoro.

