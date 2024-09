Volley, Italia U17 su tetto del mondo anche grazie a lavoro di Fanizza

Prima l’argento europeo alla guida della nazionale under 20 maschile, adesso la vetta del mondo della pallavolo raggiunta in qualità di coordinatore delle nazionali giovanili con la under 17 maschile.

L’estate di successi per il francavillese Vincenzo Fanizza si arricchisce di un altro titolo nel già ricco palmares da allenatore. Battendo in finale l’Argentina per 3 a 2 la nazionale under 17 ha conquistato l’oro mondiale nel torneo che si è giocato in Bulgaria.

A coordinare le nazionali giovanili c’è, come detto, Vincenzo Fanizza che la prima dedica la rivolge a tutta l’Italia pallavolistica e al lavoro della Federazione (guidata manco a dirla dal pugliese Giuseppe Manfredi) “che fa tanti sforzi ma ci mette sempre nelle condizioni migliori per poter lavorare al meglio”.

Ovviamente felice per il risultato ottenuto è il presidente federale Manfredi: “Ancora una volta la pallavolo italiana si è confermata ai vertici mondiali e questa è la cosa più importante. È l’ennesimo segnale di forza del nostro grande movimento, sostenuto dalle migliaia di società che ne fanno parte”.

