COPERTINO – Un sorriso, vicinanza e ascolto, così i volontari Avo portano conforto alle persone ricoverate in ospedale per farle sentire meno sole, nel presidio ospedaliero di Copertino, dove l’associazione è presente da 26 anni, sono 50 i volontari che operano con grande passione e dedizione e compiono semplici gesti per far star meglio i degenti, l’ultimo è stata la donazione di Dodici televisori al nuovo reparto di Ortopedia.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

