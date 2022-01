Legabasket: Dinamo Sassari-Happy Casa Brindisi 102-75, serata da dimenticare

Non basta l’esordio di Alessandro Gentile (10 punti) per fermare una Dinamo Sassari in gran salute, trascinata da un eccellente Gerald Robinson e comunque padrona del campo dopo il primo quarto, vinto dall’Happy Casa Brindisi (21-24). Seconda frazione da dimenticare per la squadra di coach Frank Vitucci (27-14), costretta sempre a rincorrere e incapace di rientrare in partita nella seconda parte dell’incontro. Protagonista della serata Robinson (20 punti), seguito da Bendzius (18), mentre sul fronte pugliese il miglior realizzatore è stato Nick Perkins con 17 punti. Non è stata una serata facile per la NBB, costretta a fare i conti con i forfait di Clark e Visconti (rimasti entrambi in Puglia), le precarie condizioni di Redivo e la presenza per onor di firma di capitan Zanelli. Per il resto, con note positive per il duo Perkins (ma con Josh eccessivamente falloso), una domenica decisamente sotto tono per la formazione biancoazzurra, battuta con un pesante -27 (102-75). Domenica prossima la gara interna con Reggio Emilia, che oggi ha battuto in trasferta Tortona dopo un tempo supplementare. Coach Piero Bucchi, alla 700esima panchina in serie A, festeggia un importante successo contro la sua ex squadra e sale a quota 16 in classifica, raggiungendo gli stessi adriatici. La foto è di Luigi Canu.