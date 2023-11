Lecce,Tavolo Centrodestra in corso: Marti:” Noi vogliamo vincere le elezioni. Prossima settimana convergere su un nome”

È un corso il tavolo del Centrodestra presso l’Hotel Tiziano di Lecce. A prendere la parola per primo è stato il senatore Roberto Marti il quale ha fatto un appello all’ unità reale della coalizione. “ Voglio vincere. In questa fase occorre chiarezza e dobbiamo fare un patto di alleanza. Chiunque deve ora dirsi disposto ad accettare anche un nome che potrebbe non considerare in linea con il suo pensiero ma utile ad unire la coalizione.” La riunione è ancora in corso ed al momento sta parlando l’on Colucci.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp