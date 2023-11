Lecce: rogo distrugge una Smart, evacuato un condominio

Un incendio, divampato nella notte in via Umberto Congedo, a Lecce, ha distrutto una Smart e un’Alfa Romeo Giulia danneggiando altre due vetture, gli infissi e un montascale di una palazzina vicina. A causa dei fumi sprigionati dalla combustione, i residenti di un edificio vicino sono stati costretti a evacuare temporaneamente le loro abitazioni per ragioni di sicurezza. Si indaga per capire le cause che hanno originato le fiamme,

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp