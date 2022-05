Cambia tutto per la nuova cittadella della giustizia, sembra infatti essere stata accantonata l’ipotesi della costruzione dei nuovi tribunali nell’area che costeggia via Adriatica, il nuovo spazio individuato dall’amministrazione comunale si trova nei pressi dello stadio via del mare, a ridosso della tangenziale est. “Lecce ha bisogno di una Cittadella della Giustizia che garantisca agli operatori, ai lavoratori, agli utenti una maggiore comodità e servizi – ha dichiarato il sindaco – “. Un’opera che secondo lo studio ha un costo di 317 milioni. La nuova area individuata, rispetto a quella di via Adriatica ha diversi punti di forza, visto che si tratta di una zona della città già servita da sottoservizi e non necessiterebbe di molte opere di urbanizzazione primaria. Tra i valori aggiunti dell’area c’è anche l’adiacenza all’asse stradale Lecce-San Cataldo e la vicinanza all’uscita sette della tangenziale su cui è possibile immaginare un sistema di trasporto pubblico locale oltre che ad un’area parcheggio, come quella alle spalle della Tribuna Est dello stadio Via del Mare già disponibile e attrezzata ed estremamente utile per la nuova Cittadella della Giustizia.