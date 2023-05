Lecce: Truffa a un’anziana donna, arrestato napoletano

Nella serata di martedì 23 maggio, i Carabinieri di Lecce Santa Rosa hanno arrestato un uomo di 45 anni, originario e residente a Napoli, accusato di truffa aggravata ai danni di una donna di 88 anni.

I fatti risalgono al 25 novembre del 2022 quando, intorno alle 11:00, l’anziana sentì suonare il campanello della sua casa: alla porta c’era un uomo, il quale le comunicò che suo figlio era in carcere e aveva bisogno di una grossa somma di denaro per tornare in libertà.

La donna consegnò i suoi preziosi, una collana e gli anelli che portava al dito, alla presenza del marito di 92 anni. Il truffatore fuggì, ma alcuni dettagli furono notati e ricordati dai parenti vicini che stavano rientrando a casa in quel momento.

Successivamente, la donna ricevette una telefonata da un presunto maresciallo dei Carabinieri che la rassicurò comunicandole che il truffatore era stato arrestato. Naturalmente, era tutto falso!

Nel frattempo, i Carabinieri diedero il via alle indagini partendo dall’auto utilizzata dal truffatore: fu ricostruito il percorso e i militari arrivarono a Napoli, dove si supponeva che l’auto fosse stata noleggiata. Nel giro di pochi mesi il puzzle è stato completato fino all’identificazione e all’arresto dell’autore della truffa, ora ai domiciliari.

