Incidente tra due autovettura ieri sera, alle 21.20, in via Roggero a Lecce. Si tratta di una Mini Clubman e una WW Lupo quest’ultima andata in fiamme dopo l’impatto. Nella prima autovettura vi era una famiglia di quattro persone di cui due bambini uno dei quali trasportato in codice rosso in ospedale. Nella WW Lupo vi erano quattro ragazzi tra i 16 e 17 anni e il conducente vent’enne rimesti feriti e trasportati in ospedale. I vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona operazioni. La dinamica dei fatti è nelle mani della Polizia locale.