Lecce, processo Bcc Terra d’Otranto, chiesti otto anni per ex sindaco

Sei condanne sono state chieste dalla pubblica accusa al termine del processo su presunti illeciti commessi nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto del maggio 2014, sulle quali la Procura di Lecce ipotizza ci siano stato il condizionamento della Sacra Corona Unita. L’accusa, sostenuta dal pm della Dda Carmen Ruggiero, ha chiesto ai giudici della prima sezione penale una condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex sindaco di Carmiano (Lecce), Giancarlo Mazzotta, socio e amministratore di fatto della banca, imputato insieme altri cinque indagati per i quali le condanne chieste variano da 2 anni e 6 mesi a 6 anni e 6 mesi. Gli imputati rispondono, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, tentata e consumata, e tentata concussione. Tra gli imputati anche Saulle Politi, 47 anni, già condannato per associazione mafiosa, e Giovanni Mazzotta, 56 anni, considerato vicino al clan Tornese della Scu. L’udienza è stata aggiornata al 9 ottobre per le arringhe. L’ex sindaco Mazzotta è accusato di aver favorito il fratello Dino per fargli ottenere la presidenza del Cda (ai danni di un altro concorrente), attraverso numerose false autenticazioni delle firme dei soci favorevoli a votare per la lista capeggiata da Dino Mazzotta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp