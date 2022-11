Condividi su...

LECCE – La stagione teatrale 2022-2023 del Comune di Lecce in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese, oltre a vedere la partecipazione di artisti importanti, avrà una forte valenza sociale.

Dieci gli appuntamenti in programma tra Teatro Apollo e Teatro Paisiello dal 3 dicembre al 22 maggio, ad aprire la stagione Paola Turci con “Mi amerò lo stesso”, presenti anche compagne speciali come il Teatro Patologico che metterà in scena Medea rappresentata da ragazzi con disabilità e attori professionisti, la compagnia Berardi-Casolari nello spettacolo “I figli della frettolosa” affronterà il tema della cecità, Factory compagnia Transadriatica con attori con disabilità e non si cimenterà invece nell’Hamleto e poi ancora Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, Pino Ingrosso, Mario Perrotta e molti altri.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts