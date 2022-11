Condividi su...

LECCE – Pur confermando un trend di crescita occupazionale in provincia di Lecce e all’intero della regione puglia i contratti a tempo indeterminato non vedono quell’incremento significativo, come invece è accaduto a livello nazionale; serve quindi, evidenzia la Uil territoriale, un’attenzione particolare al tema del lavoro e alla stabilizzazione di contratti, ma anche ad alcuni problemi come caporalato, lavoro nero e grigio ovvero lavoro demansionato o pagato meno rispetto alle ore effettivamente svolte.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts