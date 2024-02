Lecce, partono i lavori dell’ex Galateo

Lecce – Ben 15 milioni di euro da fondi Pnrr, 8 milioni della Regione Puglia e altre somme messe a disposizione dal ministero dell’Economia e da Puglia Valore Immobiliare per un totale di 584 giorni di lavori all’ex Galateo. E’ partita l’opera di rigenerazione dell’ex sanatorio che diverrà uno spazio all’avanguardia in grado di accogliere universitari fuori sede, giovani coppie e famiglie omogenitoriali ma non solo perché potranno risiedervi anche lavoratori, single o anziani sfrattati o sotto minaccia di sfratto, i quali avranno l’opportunità di accedere ad alloggi di qualità e a prezzi accessibili, migliorando le loro condizioni di vita. Inoltre, il progetto prevede spazi adibiti alle attività educative: dalle biblioteche alle aule studio, fino all’hub multifunzionale posto al centro del complesso, riservato ad attività culturali. In particolare, la proposta abitativa di social housing prevede una forma di abitare condiviso che si rivolge alla fascia grigia come la comunità studentesca, o contemplando usi brevi in guest house, oltre a servizi e spazi pubblici aperti alla cittadinanza, e integrando il social housing rivolto agli anziani in modo diffuso nei vari piani dell’edificio, per favorire lo scambio generazionale. Il nuovo Galateo si svilupperà quindi su cinque livelli per un complesso che diverrà un vero e proprio punto di riferimento dell’ospitalità sociale non solo della città ma dell’intero Salento.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author