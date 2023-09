Lecce: medico del Fazzi brutalmente aggredito da un paziente

Nella giornata di ieri (domenica 17 settembre, ndr) un medico di turno nel Pronto Soccorso del Vito Fazzi di Lecce è stato brutalmente aggredito da un paziente. Il giorno prima un altro paziente ha rovesciato e quindi distrutto un armadietto di medicinali mettendo a rischio l’incolumità degli operatori. Purtroppo casi di aggressioni e minacce non sono più così rari e mettono a dura prova la vita lavorativa delle strutture di Emergenza Urgenza, contribuendo a creare un clima di tensione e paura, anche tra gli utenti che, per puro caso, si ritrovano testimoni e protagonisti di episodi di violenza. Al medico ferito, alla direttrice del Pronto Soccorso e agli operatori del reparto esprimo solidarietà, sostegno e affetto a nome della direzione strategica”. Così in una nota Stefano Rossi, direttore generale dell’Asl Lecce.

